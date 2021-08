Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch auf Gelände von Schrotthändler und in Lagerhalle

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.08.2021, gegen 18:30 Uhr und dem 24.08.2021, gegen 09:50 Uhr, brachen unbekannte Täter auf ein Gelände eines Schrotthändlers in der Ignaz-Büttner-Straße ein. Auf dem Gelände des Schrotthändlers sowie aus der Lagerhalle des Schrotthändlers wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Aus einem Bürocontainer des Schrotthändlers wurde eine Akku-Flex sowie ein Staubsauger gestohlen. Zudem wurde in eine dortige Lagerhalle des Prinzregententheaters eingebrochen. Ob und was dort gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell