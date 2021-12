Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Diebstahl von Bohrmaschinen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag ca. 17:15 Uhr bis Freitag ca. 06:30 Uhr unbefugt Zutritt auf ein Firmengelände in der Feldstraße in Mannheim-Feudenheim. Die Täter öffneten auf dem Firmengelände mehrere verschlossene Fahrzeuge und entwendeten aus diesen 15 - 20 Bohrmaschinen der Marke Hilti im Wert von ca. 25000 bis 30000 Euro. Personen die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen an den Vortagen gemacht haben, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim Feudenheim unter der Tel.: 0621/799840 in Verbindung zu setzen.

