Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Speyer (ots)

Der 82-jährige Geschädigte erhielt am 31.08.2022 gegen 13:45 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, welcher einen Verkehrsunfall seiner Tochter vortäuschte. Er forderte eine Kaution für die "Freilassung" der Tochter. Im Hintergrund hörte der Geschädigte die Stimme einer weinenden Frau. Der 82-Jährige setzte sich anschließend mit seiner Bank in Verbindung. Der Mitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und informierte die Polizei.

Damit Sie sicher vor diesen Betrügern leben können, empfiehlt die Polizei: - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Zudem kann man sich schützen, indem man Telefonbucheintrag ändert oder löschen lässt. Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen (statt Elfriede Müller nur E. Müller) oder ihn ganz weglassen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen. Weitere Informationen findet man unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell