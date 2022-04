LPI-G: Rollerfahrer unter Drogen

Gera (ots) - Am Donnerstag (14.04.2022) gegen 11.00 Uhr stieß ein 56-jähriger Pkw-Fahrer in der Otto-Rothe-Straße beim Ausparken mit einem vorbeifahrenden Fahrrad zusammen. Der 24-jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

