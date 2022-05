Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer gestürzt

Stuttgart-Gablenberg (ots)

Ein 43-jähriger Lenker eines E-Scooters zog sich am Freitagabend (06.05.2022) schwere Verletzungen zu. Der vermutlich unter Alkoholeinfluss stehende Rollerfahrer befuhr gegen 20.45 Uhr die abschüssige Hornbergstraße in Richtung Talstraße und wollte nach links in die Pflasteräckerstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den E-Scooter, kam zu Sturz und zog sich eine schwere Kopfverletzung sowie multiple Prellungen zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, am E-Scooter entstand zudem ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell