Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen zum Thema Fahrtüchtigkeit

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben anlässlich des bundesweiten Aktionstages "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" am Donnerstag und Freitag (05. bis 06.05.2022) im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf Alkohol- und Drogenverstöße sowie Fahrten unter Medikamenteneinfluss gelegt. Rund 70 Beamte der Verkehrspolizei, der Polizeireviere sowie der Einsatzhundertschaft kontrollierten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.00 Uhr und Freitag, 04.00 Uhr an mehreren Kontrollstellen rund 200 Fahrzeuge sowie Radfahrende. Insgesamt brachten die Beamten acht Straftaten und rund 20 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Dabei stellten sie bei einem Verkehrsteilnehmer Alkoholbeeinflussung am Steuer fest, in 13 weiteren Fällen bestand der Verdacht, dass die Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Die Beamten beschlagnahmten zudem das Fahrzeug eines 19 Jahre alten Mannes, der sein Auto offenbar derart baulich verändert hatte, dass diese Änderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Insgesamt erhoben die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von 1800 Euro.

