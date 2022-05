Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (05.05.2022) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Einbrüche im Stuttgarter Süden begangen zu haben. Eine 25-jährige Frau bemerkte gegen 03.50 Uhr Geräusche an der Balkontüre ihrer Wohnung in der Arminstraße und sah kurz darauf einen Mann, der versucht haben soll, die Türe aufzuhebeln. Als er die Frau bemerkte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn nach kurzer Verfolgung fest. Dabei mussten die Beamten auch vom Einsatzstock und Pfefferspray Gebrauch machen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits am Mittwoch (04.05.2022), aufgrund eines anderen Strafverfahrens, Polizeibeamte der Ermittlungsgruppe Dynamo die Wohnung des Mannes, den sie nicht antrafen, durchsuchten. Die Beamten fanden jedoch eine Vielzahl von mutmaßlichem Diebesgut. Unter anderem stellten sie Fahrräder, Fahrradteile und Kleidungsstücke sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 40 Jahre alte Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, wurde im Laufe des Donnerstags (05.05.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell