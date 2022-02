Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220214-2-pdnms Zeugen

Geschädigte nach exhibitionistischen Handlungen in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022, in der Zeit von 13:20 - 13:45 Uhr, wurden mehrere Frauen auf dem Parkplatz am Bahnhof in Eckernförde von einem Mann aus dessen schwarzen Wagen heraus angesprochen und unter Vorzeigen seines entblößten Geschlechtsteils aufgefordert, ihm bei sexuellen Handlungen behilflich zu sein.

Gegen 15:30 Uhr wurde dann eine weitere Frau im Bereich Schwastrum von diesem Mann in ähnlicher Weise angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert.

Nachdem sich die Geschädigte der Situation entziehen konnte, gelang es ihr, das Kennzeichen des Fahrzeugs abzulesen und die Polizei zu informieren. Der 36jährige Tatverdächtige konnte daraufhin vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige weitere Frauen in ähnlicher Weise bedrängt und belästigt hat. Die Kriminalpolizei Eckernförde bittet diese Frauen darum, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04351-89212610 oder auch unter der Rufnummer 04351-908110 zu melden.

