POL-NMS: 220209-1-pdnms Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7

Rastplatz Bönningstedt ( BAB 7 ) (ots)

Wie berichtet ( Pressemitteilung 220208-1-pdnms ) kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden, zwischen dem Parkplatz Bönningstedt und der Anschlussstelle Schnelsen-Nord. Ein Sattelzug war auf einen anderen Sattelzug, der sich am Ende eines Staus befand, aufgefahren, hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Der 60 jährige rumänische Fahrer hatte das Stauende übersehen, Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug retten, der Mann war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar. Trotz sofort einsetzender Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Der 33 jährige polnische Fahrer des zweiten stehenden LKW wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, beide Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Die BAB 7 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Hamburg von 15.37 bis 19.30 Uhr gesperrt werden.

