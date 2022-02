Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220207-1-pdnms Zeugen gesucht nach Einbruch in Fockbek

Fockbek ( Kreis Rendbsurg-Eckernförde )

Vermutlich in den späten Abendstunden des 03.02.22 (Donnerstag) bzw. in der Nacht zum 04.02.2022 zertrümmerten bislang unbekannte Täter in Fockbek im Klinter Weg die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses.

Durch dieses Fenster drangen die Täter dann in das EFH ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Entwendet wurde ein kleiner Möbeltresor ohne nennenswerten Inhalt.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können, wem sind ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

