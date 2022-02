Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220204-1-pdnms Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 03.02.2022 um 22.53 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum der Shell Tankstelle in der Flensburger Straße und bedrohte den Mitarbeiter mit einer silbernen Schusswaffe. Der Täter erbeutete einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe und flüchtete in Richtung Neue Heimat. Er trug zur Tatzeit einen auffälligen Windbreaker mit Kapuze und Brusttasche. Auf der Brusttasche befand sich die Aufschrift der Marke "Ellesse". Des Weiteren war er mit einem schwarzen Basecap und einem schwarzen Mund-Nase-Schutz bekleidet. Vor der Tür stand eine weitere Person. Sie trug eine blaue Jacke, vermutliche mit Pelzkragen sowie einen blauen Mundschutz und flüchtete ebenfalls in Richtung Neue Heimat. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 04331/208450.

Michael Heinrich

