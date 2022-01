Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungebetene Gäste im Kreisgebiet unterwegs - Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel Vor!"

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei verzeichnete am Mittwoch (5.01.) drei Einbrüche in Neuss. Zwischen 9 und 19:30 Uhr, kam es an der Isarstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Verdächtigen gelangten über die Balkontür in die Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt. Auch an der Marienburger Straße gingen ungebetene Gäste gewaltsam eine Terrassentür an, um sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. In der Zeit von 10 bis 20:30 Uhr durchwühlten die Täter mehrere Räume der Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. An der Straße "Am Sandhof" kamen die Täter über eine Balkontür in die Wohnung. Durch gewaltsames Hebeln öffnete sich die Tür und die Verdächtigen konnten Bargeld entwenden. Die Tatzeit liegt zwischen 17:40 und 23 Uhr.

Auch in Dormagen waren Einbrecher am Werk. Am Gnadenthaler Weg zerstörten die Einbrecher die Terrassentür, um in die Wohnung einzudringen. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Die Polizei hat bisher noch keine Informationen über den Art sowie Umfang der Beute. Der Einbruch geschah am Mittwoch (5.01.), von 17:30 bis 22:45 Uhr.

Ziel von Einbrechern war in Meerbusch-Osterath am Mittwoch (5.01.), in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, ein Einfamilienhaus an der Straße Schiefelberg. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Informationen erbeuteten die ungebetenen Gäste Schmuck.

In allen Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

