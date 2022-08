Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fußgänger in psychischem Ausnahmezustand

Speyer (ots)

Am 30.08.2022 gegen 19:12 Uhr lief ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auf die Straße Am Woogbach und zwang hierdurch eine 30-jährige PKW-Fahrerin zum Abbremsen. Der 24-Jährige forderte sie auf, ihn totzufahren. Daraufhin stieg der 32-jährige Beifahrer aus und erkundigte sich nach dem Befinden des 24-Jährigen. Dieser packte den 32-Jährigen unvermittelt am Hals und stieß ihn auf die Motorhaube, sodass leichte Verletzungen am Hals entstanden und das T-Shirt des Geschädigten zerstört wurde. Bereits die Verständigung der Polizei hielt den 24-jährigen Tatverdächtigen von weiteren Übergriffen ab. Der Tatverdächtige willigte nach Eintreffen der Polizeistreife in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 3,4 Promille. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und verbrachten ihn in eine psychiatrische Klinik, da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung und eine mit ihr einhergehende Eigen- sowie Fremdgefährdung hindeutete. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung. Eine medizinische Versorgung der beiden Geschädigten war nicht erforderlich.

