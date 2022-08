Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Speyer (ots)

Am 30.08.2022 um 15 Uhr stellte eine 64-Jährige ihren Lieferwagen für ca. zehn Minuten vor der Apotheke in der Hilgardstraße ab. Währenddessen entwendeten unbekannte Täter ihre Tasche, in welcher sich persönliche Dokumente sowie das Mobiltelefon "Samsung Galaxy S20 in rosa" der 64-Jährigen befanden. In diesem Zusammenhang fiel der Geschädigten eine Gruppe von vier jungen Männern im Alter zwischen ca. 28 und 35 Jahren auf, die sich in unmittelbarer Nähe ihres Fahrzeugs aufgehalten hatten. Sie kann diese nicht näher beschreiben. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Am 30.08.2022 gegen 21:55 Uhr stellte ein 24-Jähriger seinen PKW in der Armbruststraße verschlossen ab und ließ die Seitenscheibe offen. Etwa zwei Minuten später kehrte er zu seinem PKW zurück und fand das Ladekabel seines Mobiltelefons aus dem Fenster hängend vor. Er stellte fest, dass sein Mobiltelefon aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde. Der oder die unbekannten Täter warfen das Mobiltelefon offenbar anschließend weg, da der Geschädigte es einige Stunden später orten konnte und es tatsächlich auf der Straße wiederfand.

Wer hat Taten oder Tatverdächtige beobachtet oder fotografiert oder kann sonstige sachdienliche Angaben hierzu machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

