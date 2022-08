Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungen durch Steinewurf und von Reue keine Spur

Speyer (ots)

Am 30.08.2022 zwischen 08:10 Uhr und 08:18 Uhr warf ein 57-Jähriger einen Stein gegen die elektronische Anzeigetafel eines kostenpflichtigen Parkplatzes in der Wormser Straße. Aufmerksame Passanten verständigten die Polizei, die den Tatverdächtigen im Anschluss auf dem Löffelgassenparkplatz antraf. Er gab den Wurf zu und teilte den Beamten mit, dass er auch Steine auf weitere, teilweise leerstehende, Geschäftsbetriebe in der Wormser Straße und der Luzerngasse geworfen hatte. Er zeigte den Beamten die hierdurch entstandenen Sachschäden in Höhe von ca. 750 Euro und machte wirre, wenig nachvollziehbare Angaben zu seiner Tatmotivation. Zugleich versicherte der Tatverdächtige, von weiteren Taten abzusehen. Die Polizeistreife leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein und drohte ihm die Ingewahrsamnahme an, falls er weitere Taten begehen sollte. Anzeichen für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zeigte der Tatverdächtige nicht.

