POL-PDLU: (Maxdorf) - Einbruch in Postverteilzentrum

In der Zeit von 29.08.2022, 16.50 Uhr, bis 30.08.2022, 06.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Postverteilzentrum in der Carl-Benz-Straße ein. Durch die eingesetzte Streife konnten vor Ort diverse aufgerissene Päckchen und aufgebrochene Spinde festgestellt. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich die Täter Zutritt zu dem Objekt verschafft hatten, vor Ort konnte lediglich eine offenstehende Haupteingangstür festgestellt werden. Was letztendlich entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

