POL-PDLU: Polizei bedankt sich bei Künstler oder Künstlerin

Mutterstadt (ots) - Am 29.08.2022, gegen 16:20 Uhr, fuhren eine 28-jährige PKW-Fahrerin und ein 65-jähriger PKW-Fahrer nacheinander die Waldstraße vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt verlor der 65-Jährige nach bisherigen Ermittlungen teilweise das Bewusstsein und kam kurzzeitig von der Fahrbahn ab. Hiernach fuhr der 65-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr (Speyerer ...

mehr