POL-F: 220112 - 0041 Frankfurt-Westend: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Am gestrigen Dienstagabend (11. Januar 2022) stiegen zwei Männer im Alter von 36 und 45 Jahren in ein Haus im Stadtteil Westend ein. Als die alarmierten Streifen auf sich aufmerksam machten und die beiden daraufhin versuchten, mit dem Diebesgut das Objekt zu verlassen, klickten die Handschellen. Beide sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In den frühen Abendstunden wurde der Frankfurter Polizei gegen 19:10 Uhr verdächtiges Taschenlampenlicht in einem Haus im Grüneburgweg gemeldet. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin vor Ort und umstellten das Gebäude. Kurze Zeit später nahmen die Beamtinnen und Beamten auf frischer Tat einen 36-Jährigen und einen 45-Jährigen fest, die aus dem Haus gerannt kamen. Der 36-Jährige versuchte dabei noch erfolglos zu flüchten. Die Polizistinnen und Polizisten fanden bei den beiden Männern sowohl Tatwerkzeug als auch gestohlenen Schmuck auf.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

