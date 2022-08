Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall durch körperliches Unwohlsein

Mutterstadt (ots)

Am 29.08.2022, gegen 16:20 Uhr, fuhren eine 28-jährige PKW-Fahrerin und ein 65-jähriger PKW-Fahrer nacheinander die Waldstraße vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt verlor der 65-Jährige nach bisherigen Ermittlungen teilweise das Bewusstsein und kam kurzzeitig von der Fahrbahn ab. Hiernach fuhr der 65-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr (Speyerer Straße) ein und überholte im Kreisverkehr den PKW der 28-Jährigen. Aufgrund der Enge wurde der PKW der 28-Jährigen gegen eine Grundstücksmauer gedrückt. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kollidierte der 65-Jährige mit einem geparkten PKW in der Speyerer Straße und kam zum Stillstand. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Beifahrerin des 65-Jährigen versuchte noch erfolglos den PKW zuvor zum Stillstand zu bringen. Die 28-Jährige und deren Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige, sowie dessen Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe zwecks Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

