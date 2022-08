Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Weiter Drogenkontrollen Nähe Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Bei Kontrollen im Rahmen der Drogenfahndung sind gestern am 11.08.2022 zwei Männer (22, aus Guinea/40, aus Nigeria), mutmaßliche Dealer in Parks in der Nähe des Hauptbahnhofs in Oberhausen festgenommen worden.

Um 15:35 Uhr fiel den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Mann auf, der augenscheinlich Betäubungsmittel an jemanden übergab. Ein Zeuge (39) bestätigte bei der folgenden Kontrolle, dass es sich um einen Marihuana-Verkauf gehandelt hatte. Der mutmaßliche Dealer, ein Mann (22) aus Guinea, wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden.

Um 16:15 Uhr beobachteten eingesetzte Polizeikräfte in Zivil, wie ein Mann im Königshütter Park vermutlich Marihuana an einen Konsumenten verkaufte. Der Mann (40) aus Nigeria wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Gegen beide Männer wurden Anzeigen erstattet, die Ermittlungen dauern an.

