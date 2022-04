Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger per Post aktiv

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Mehrere Menschen aus Südthüringen erhielten am Donnerstag einen Brief einer vermeintlichen Inkassofirma bzw. Anwaltskanzlei. In diesen Briefen forderten die Schreiber einen Betrag von 289,50 Euro, weil angeblich Forderungen aus Glücksspielverträgen offen wären. Von keinem der Angerufenen wurde im Vorfeld jedoch ein solcher Vertrag unterzeichnet. Betrüger versuchten in diesem Fall auf altherkömmliche Weise, nämlich per Post, ihr Unwesen zu treiben und ahnungslose Menschen zu Überweisungen zu nötigen. Mit einem Drohbrief eines Inkassounternehmens kann man es als Privatperson sehr schnell mit der Angst zu tun bekommen. Genau damit spielen die Betrüger im Hintergrund und erhoffen sich schnelle Überweisungen ihrer Opfer. Bleiben Sie in jedem Fall aufmerksam und lassen Sie sich nicht auf derartige Forderungen ein. Informieren Sie die Polizei.

