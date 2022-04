Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat aufgebrochen

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Donnerstag gegen 03:45 Uhr das Gelände einer Tankstelle in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Er lief direkt zu dem dortigen Staubsaugerautomaten und brach den Bargeldbehälter auf. Mit einer äußerst geringen Beute, dafür aber mit einem nicht so geringen Sachschaden verließ er das Gelände und flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

