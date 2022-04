Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geflüchtet

Unterbreizbach (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei wollten Donnerstagabend einen Mopedfahrer in Unterbreizbach kontrollieren. Als der Fahrer bemerkte, was die Polizisten vorhatten, gab er Gas und flüchtete durch den gesamten Ort. Die Beamten blieben dran und stellten ihn schließlich. Die Kontrolle zeigte schnell den Grund für die Flucht, denn am Moped war tüchtig herumgeschraubt worden. Die Umbauten führten dazu, dass ein normaler Mopedführerschein nicht mehr ausreichte und der Mann somit ohne eine gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Eine Anzeige war die Folge und die Simson wurde sichergestellt.

