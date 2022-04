Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch durchschaut

Westhausen (ots)

Unbekannte riefen Donnerstagmittag bei einem 41-jährigen Mann aus Westhausen an und gaben sich als Mitarbeiter einer Software-Firma aus. Sie erbaten sich in englischer Sprache einen Zugriff auf den Rechner des Mannes, um Software-Problem zu beheben. Vollkommen richtig reagierte der 41-Jährige. Er ging nicht auf die Anweisung ein, beendete das Telefonat und informierte die Polizei. Bleiben auch Sie so vorsichtig im Umgang mit Ihren Daten und lassen Sie sich nie auf derartige Gespräche ein.

