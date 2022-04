LPI-SHL: Vom Winde verweht

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Dienstag- bis Mittwochmorgen die komplette rechte Seite eines Opels, der auf einer Parkfläche in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg geparkt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 ...

