LPI-SHL: Berauscht gefahren

Breitenbach (ots) - Der Fahrer eines Holzlasters befuhr Donnerstagvormittag die Straße "Zum Kohlsteig" in Breitenbach in Richtung der Straße "Zum Vessertal". Plötzlich blieb er mit seiner Ladung an einer quer über die Straße führenden Telefonleitung hängen. Mast und Leitung wurden zerstört und bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Lastwagen mit einer Ladehöhe von etwa 5 Metern deutlich höher ...

mehr