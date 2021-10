Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Diebe

Bad Salzungen (ots)

Drei Männer steckten Donnerstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen mehrere Dosen Energydrinks ein und wollten den Markt verlassen, ohne alle Getränkedosen zu bezahlen. Die Detektivin sprach die Männer daraufhin an. Diese schoben sowohl die Detektivin, als auch die Marktleiterin bei ihrer Flucht zur Seite, konnten jedoch durch einen weiteren Mitarbeiter gestoppt werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Durchsuchung Taschenmesser bei zwei der Täter fest. Zudem hatte einer der Langfinger Drogenkonsumutensilien bei sich. Die Polizisten fertigten anschließend mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell