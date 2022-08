POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Am Dienstagvormittag (09.08.) war ein Mann mit seinem Auto mit Oberhausener Kennzeichen auf der Hünxer Straße in Fahrtrichtung Forsterbruch mit einer Geschwindigkeit von insgesamt 69 km/h unterwegs. Erlaubt sind hier nur 30 km/h. Da hilft selbst der Abzug der Toleranz nicht mehr. Den Raser erwartet jetzt ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: ...

