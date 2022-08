Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trauriger Rekord des Tages

Oberhausen (ots)

Am Dienstagvormittag (09.08.) war ein Mann mit seinem Auto mit Oberhausener Kennzeichen auf der Hünxer Straße in Fahrtrichtung Forsterbruch mit einer Geschwindigkeit von insgesamt 69 km/h unterwegs. Erlaubt sind hier nur 30 km/h. Da hilft selbst der Abzug der Toleranz nicht mehr. Den Raser erwartet jetzt ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

