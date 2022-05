POL-WAF: Ahlen. Suche nach Ahlener eingestellt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 12.05.2022, 09:02 Uhr

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.5.2022, 23.05 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf der Mozartstraße in Telgte und stellten deutlichen Marihuanageruch fest. Sie ließen dem 41-Jährigen einen Drogenvortest durchführen, der positiv war. In Folge nahmen die Beamten den Telgter mit zur Entnahme einer Blutprobe und untersagten ihm die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

