Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Wer hat einen Diebstahl auf dem Friedhof beobachtet?

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.5.2022, 16.00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl auf dem Einener Friedhof an der Bartholomäusstraße. Eine Seniorin stellte ihr Fahrrad vor einem Grab ab und suchte die etwas weiter entfernte Wasserstelle auf. Als sie zu dem Grab zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr braune Lederhandtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen worden war. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

