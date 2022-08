Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall auf Parkplatz mit anschließender Unfallflucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 29.08.2022, gegen 19:30 Uhr, stieß ein 24-jähriger PKW-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Riedstraße mit einer 53-jährigen Fußgängerin zusammen. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeugheck erlitt die Fußgängerin eine Verletzung im Hüftbereich. Der 24-Jährige stieg nach dem Unfall kurz aus, entschuldigte sich und verließ ohne Angabe seiner Personalien die Örtlichkeit. Laut einem Zeugen entfernte sich der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Industriegebiet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 24-Jährige in der Angelstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei räumte der Fahrer die Beteiligung an dem Unfall auf dem Parkplatz ein. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Recherchen ergaben, dass der Mann eine Führerscheinsperre hat. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und mehrere Verfahren eingeleitet.

