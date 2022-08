Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Akkuschrauber und Receiver aus Gartenhütte gestohlen

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 29.07.2022, 18:00 Uhr bis 30.07.2022, 14:00 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage am Bleichenweg ein. Sie stahlen einen Receiver und zwei Akkuschrauber. Die Täter betraten den Kleingarten und schlugen an der Gartenhütte eine Scheibe ein. Nachdem sie das Fenster geöffnet hatten, stiegen sie in die Hütte ein und durchsuchten diese. Sie stahlen Geräte im Wert von 200,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

