POL-HR: Felsberg-Böddiger: Unbekannte Täter brechen Gartenhütte auf

Homberg (ots)

Felsberg-Böddiger

Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 28.07.2022, 20:00 Uhr bis 29.07.2022, 16:00 Uhr In einen Geräteschuppen und eine Gartenhütte im Kleingartengelände "Am Hasengarten" brachen unbekannte Täter ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter überstiegen den Grundstückszaun und gelangten auf das Gartengelände. Hier versuchten sie erfolglos einen Blechgeräteschuppen aufzubrechen. Anschließend brachen sie an der Gartenhütte ein Fenster auf, stiegen in die Hütte ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

