POL-HR: Oberaula-Wahlhausen: Drainagerohr aus Bach gestohlen

Diebstahl eines Drainagerohrs Tatzeit: 27.07.2022, 18:00 Uhr bis 28.07.2022, 08:30 Uhr Ein 6,5 Meter langes Drainagerohr, welches in den örtlichen Bach eingebaut war, stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen. Die Täter begaben sich vermutlich mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zu dem Bach in der Nähe des Radwegs, lösten die eingebrachten Holzpfähle und entwendeten anschließend das Drainagerohr (KG 2000) im Wert von 800,- Euro. Das Rohr war erst Mittwoch dort eingebaut worden um den Rückstau, den der örtliche Bieber verursacht, zu verringern. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

