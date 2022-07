Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Erfolgreicher Betrug durch "WhatsApp"-Masche - Täter erbeuten fast 2.000,- Euro

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

Betrug durch "WhatsApp"-Masche Tatzeit: 28.07.2022, 14:30 Uhr Erneut fiel eine Frau aus dem südlichen Schwalm-Eder-Kreis auf die aktuelle "WhatsApp"-Betrugsmasche herein und überwies fast 2.000,- Euro an die unbekannten Täter. Die Frau hatte zuvor eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter erhalten, worin diese schrieb, dass sie eine neue Telefonnummer und ein neues Telefon habe. Da die angebliche tiochter nicht mehr an die Daten des alten Telefons kommen würde bat sie um die Begleichung einer Rechnung durch ihre Mutter. Die Angerufene kam dieser Bitte nach und überwies den genannten Betrag. Später stellte sich dann heraus, dass es nicht die eigene Tochter war, welche geschrieben hatte. Um sich vor dieser Masche zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: Rufen Sie die Person unter der "alten" Nummer an oder vergewissern Sie sich persönlich, ob die Nachricht tatsächlich von ihr stammt. Wenn Sie von einer (vermeintlich) bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen, egal ob per Post, E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst. Lassen Sie sich in keinem Fall unter Druck setzen und zu einer vorschnellen Überweisung verleiten. Informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche. Falls Sie Opfer geworden sind: Informieren Sie die Polizei und Ihre Bank, um Zahlungen eventuell zu stoppen oder rückgängig zu machen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell