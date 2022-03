Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) mit dem Fahrrad Unfall verursacht, zu Fuß geflüchtet und Fahrrad zurückgelassen

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, dem 13.03.2022, um 07.45 Uhr staunte der Halter eines Dacia Duster nicht schlecht, als er an seinen Pkw kam. Der Pkw war in Bad Dürkheim in der Straße "An der Dornhecke" geparkt, jedoch war ein BMX-Rad an dem Pkw eingekeilt. Der bislang unbekannte Fahrer des BMX-Rads befuhr den Holzweg und wollte nach links in die Straße "An der Dornhecke" abbiegen. Hierbei fuhr er wahrscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und fuhr direkt auf den dort geparkten Dacia. Das BMX-Rad beließ der Fahrer vor Ort. Er selbst entfernte sich von der Unfallstelle. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 800 EUR.

Der Radfahrer oder Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell