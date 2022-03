Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur zwei Bier habe er getrunken...

Ruppertsberg (ots)

... erklärte ein 53-jähriger PKW-Führer aus Neustadt a.d.W. einer Funkstreife der Polizei Haßloch, als dieser am 12.03.2022 gegen 01:10 Uhr in Ruppertsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Doch nicht nur die zuvor festgestellte unsichere Fahrweise und die verwaschene Aussprache deuteten auf mehr als zwei Bier hin, sondern auch die vor Ort festgestellte Atemalkoholkonzentration von 3,13 Promille. Das Fahrzeug wurde an der Kontrollörtlichkeit verschlossen und der Neustädter musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwarten aufgrund der hohen Alkoholisierung, neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, entsprechende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell