Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.11.2021, gegen 11.00 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Lindenstraße aus. Mitgeteilt wurde ein wahrnehmbarer Rauchmelder sowie Rauchgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Rauchmelder sowie den Rauchgeruch aus einer Erdgeschosswohnung lokalisieren. Da niemand die Wohnungstür öffnete wurde diese von der Feuerwehr aufgebrochen. In der Küche konnte auf dem Herd ein angebranntes Essen festgestellt werden, welches ursächlich für die Rauchentwicklung und dem Rauchmelder war. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr beseitigte die Ursache und befreite die Räumlichkeiten vom Rauch. Es wurde niemand verletzt. Es entstand kein Sachschaden, abgesehen von einem verbrannten Essen.

