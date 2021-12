Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholte/ Nächtliche Einbrüche

Coesfeld (ots)

Ein versuchter und ein vollendeter nächtlicher Wohnungseinbruch in Hohenholte wurden der Polizei am Montagvormittag (13.12.21) gemeldet. In der Nacht zuvor bohrten Unbekannte zwischen 23.45 Uhr und 9 Uhr an der Straße Teltheide in den Rahmen der Terassentür und gelangten so ins Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten entwendeten zwei Fahrzeugschlüssel und 800 Euro Bargeld aus dem Wohnzimmer. Anschließend stahlen sie den weißen Mercedes C180T mit dem Kennzeichen MS-NP 7000.

Auch an der Straße Mönkebrede hatten vermutlich dieselben Unbekannten zwischen 23 Uhr und 8.15 Uhr zwei Löcher in den Rahmen der Terassentür gebohrt. Hier waren sie nicht in das Innere des Hauses gelangt. Die Türen und Fenster waren mit Schlössern und Pilzkopfbolzen gesichert.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel.02541/140 zu melden.

