Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Rettungseinsatz der anderen Art

Ellerstadt (ots)

Am Freitag, dem 11.03.2022, um 15.00 Uhr wurde durch den Rettungsdienst die Polizei hinzugerufen, da diese durch eine zunächst hilflose Person angegriffen wurden. Der 62-jährige Mann sollte, da er am Boden lag und nicht ansprechbar war, durch den Rettungsdienst und den Notarzt untersucht werden. Als dieser zu sich kam, wurde dieser aggressiv und schlug und trat nach den Einsatzkräften. Diese konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Anschluss wurde der Mann in eine Fachklinik verbracht.

