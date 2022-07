POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Polizei und Verkehrswacht haben Verkehrshelfer ausgebildet

Homberg (ots) - Fritzlar Einbruch in Zahnarztpraxis Tatzeit: 26.07.2022, 20:30 Uhr bis 27.07.2022, 06:50 Uhr Bargeld aus einer Geldkassette stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer Praxis "Am Hohlen Graben". Die Täter versuchten zuerst durch ein Kellerfenster, welches sie zuvor aufgebrochen hatten in das Gebäude zu gelangen, mussten jedoch feststellen, dass ein zusätzliches Gitter den Eingang ...

mehr