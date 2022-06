POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Bürogebäude einer Kiesbaggerei

Kerken- Nieukerk (ots) - Am Donnerstag (16. Juni 2022) gegen 12:45 Uhr ereignete sich an einer Kreuzung in Nieukerk ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer aus Issum schwere Verletzungen davontrug. Der Mann war in seinem Skoda Yeti auf der Leeg-Poelycker-Straße in Richtung Hoog-Poelycker-Straße unterwegs. Als er nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung nach links in die Hoog-Poelycker-Straße abbiegen ...

