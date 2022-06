Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

PKW-Fahrer schwer verletzt

Kerken- Nieukerk (ots)

Am Donnerstag (16. Juni 2022) gegen 12:45 Uhr ereignete sich an einer Kreuzung in Nieukerk ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer aus Issum schwere Verletzungen davontrug. Der Mann war in seinem Skoda Yeti auf der Leeg-Poelycker-Straße in Richtung Hoog-Poelycker-Straße unterwegs. Als er nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung nach links in die Hoog-Poelycker-Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Opel Mokka eines 81-jährigen Autofahrers aus Geldern, der auf der Hoog-Poelycker-Straße in Richtung Sevelner Straße fuhr. Der Opel traf den Skoda im hinteren Bereich, weshalb der Skoda sich drehte und gegen einen Baum am Fahrbahnrand schleuderte. Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Der 81-Jährige und seine 75-jährige Beifahrerin in dem Opel verletzten sich leicht. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugerufen, die beiden stark beschädigten PKW wurden sichergestellt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell