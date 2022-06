POL-KLE: Geldern - Einbruch in Lagerhalle

Geldern (ots) - Am Dienstag (14.06.2022) entwendeten unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr einen Roller der Marke Piaggio. Das rote Kleinkraftrad war zum Tatzeitpunkt auf der Issumer Straße in einem Durchgang auf dem Grundstück der Hausnummer 40 abgestellt. Da das Kleinkraftrad abgemeldet war, war kein Kennzeichen an dem Roller angebracht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem ...

