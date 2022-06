Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Kennzeichen gestohlen, Täter flüchten

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

Am Dienstag (14. Juni 2022) gegen 20:25 Uhr sah ein Zeuge auf der Straße Niederend, wie mehrere Personen aus zwei Fahrzeugen ausstiegen und die Kennzeichen eines am Fahrbahnrand geparkten Volvo V70 entwendeten. Auch weitere Zeugen nahmen die Personen und die PKW wahr und versuchten noch, den beiden Fahrzeugen nach dem Diebstahl zu folgen. Bei den Autos soll es sich um einen schwarzen Seat Leon und eine schwarze Mercedes A-Klasse AMG gehandelt haben, mit jeweils niederländische Kennzeichen. In dem Seat saßen nach ersten Angaben vier Personen: Der Fahrer trug ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift s. Oliver auf der Vorderseite, auf der Rückbank saßen drei weitere Männer. Alle Personen seien zwischen 21 und 29 Jahre alt gewesen. In dem Mercedes saßen zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Alle Unbekannten hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Nach Angaben der Zeugen hätten die Flüchtenden die Geschwindigkeit derart erhöht, dass zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer zur Seite springen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Die gestohlenen Kennzeichen des Volvos warfen die Unbekannten während der Fahrt in Richtung Rheurdt wieder aus dem Fenster.

Weitere Zeugen und die Verkehrsteilnehmer, die vermutlich durch die flüchtenden Fahrzeuge gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell