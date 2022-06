POL-KLE: Geldern - Kleinkraftrad von Grundstück entwendet

Kleve-Kellen (ots) - Am Dienstag (14.06.2022) gegen 15:55 Uhr entblößte sich im Naturpark an der Straße Jungferngraben ein bislang unbekannter Mann vor einer jungen Frau und ihrer Tochter. Die ebenfalls unbekannte Frau lief daraufhin zur Feuerwache in Kellen, um Hilfe zu holen. Der Zeuge, den sie vor Ort traf informierte die Polizei und suchte den unbekannten Exhibitionisten. Bei Eintreffen der Polizei waren weder der ...

mehr