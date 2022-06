Kreis Kleve (ots) - In der Woche vom 06.06.2022 bis 12.06.2022 erfasste die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen insgesamt 707 Verkehrsteilnehmer, die die zulässige Geschwindigkeit überschritten hatten. In neun Fällen müssen die Fahrzeugführer nun mit einem Fahrverbot rechnen. So kontrollierten die ...

