POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Motorrollerfahrer schwer verletzt

Am Dienstag (14. Juni 2022) gegen kurz nach Mitternacht hat sich auf der Siegertstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Kleinkraftrad-Fahrer schwer verletzte. Der 41-Jährige aus Kleve war mit seinem Motorroller in Richtung Hoffmannallee unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen kurz vor der Einmündung zur Jägerstraße aus noch unbekannten Gründen an den rechten Bordstein geriet. Beim Gegenlenken verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der Mann wurde bei dem Sturz schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. (cs)

