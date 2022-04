BPOL NRW: Smartphone entwendet - Bundespolizei stellt 15-jährigen Tatverdächtigen mittels Kameraüberwachung

Essen (ots) - Am gestrigen Sonntagabend (17. April) sollen zwei Männer in einem Zug eine Scheibe beschädigt haben. Auf der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen griffen diese die Beamten an, beleidigten und bedrohten diese. Gegen 20:45 Uhr meldete sich der Zugbegleiter eines Regionalexpresses bei der Bundespolizei und gab an, dass zwei Personen im Zug randalieren ...

